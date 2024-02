Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (33 ani, 26 WTA) a parasit turneul de la Abu Dhabi. Sportiva din Targoviște s-a oprit in sferturile de finala ale concursului, fiind invinsa de rusoaica Daria Kasatkina (26 ani, 14 WTA), cu scorul de 2-6, 0-6, dupa o ora și 15 minute. Pentru calificarea in sferturile turneului din Emirate,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova a reusit o calificare facila in sferturile de finala ale turneului Transylvania Opensingurul de categoria WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe Camila Osorio cu 6-2, 6-1, joi, in BT Arena din Cluj-Napoca.Pliskova (31 ani, 78 WTA) a avut nevoie de doar…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #26 WTA) a reușit o victorie clara in turul secund al turneului WTA de la Abu Dhabi in fața locului 9 mondial, Maria Sakkari (28 de ani), scor 6-2, 6-1. Sorana a reușit victoria in fața tenismenei din Grecia in doar o ora și 17 minute. Sorana Cirstea se va duela cu Daria Kasatkina…

- Anca Todoni s-a calificat in sferturile turneului ITF de la IndoreJucatoarea romana de tenis Anca Alexia Todoni s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Indore (India), dotat cu premii totale de 50.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe japoneza Rina Saigo, cu 6-4, 6-2,…

- Turneul de tenis feminin de la Brisbane (Australia) a debutat cu o infrangere pentru sportiva romana Ana Bogdan (69 WTA), eliminata din competiție din primul tur de ucraineanca Marta Kostyuk (39 WTA).

- Miriam Bulgaru, invinsa in sferturile de finala ale turneului de la Montevideo. Evoluție impresionanta a tenismenei din Alba Iulia Jucatoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a fost invinsa de mexicanca Renata Zarazua cu 6-2, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Montevideo,…

- Tenismenul Radu Albot a ajuns in sferturile de finala ale turneului de categoria challenger, organizat in orașul suedez Danderyd. Reprezentantul Republicii Moldova a obținut o victorie lejera in runda secunda a competiției. In optimi, Radu Albot l-a intilnit pe ucraineanul Aleksei Krutykh, care a incercat…

- Jucatoarele romane de tenis Cristina Dinu, Alexandra Cadantu-Ignatik, Ilinca Dalina Amariei si Oana Gavrila s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Heraklion (Creta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Dinu (30 ani, 287 WTA), a treia favorita, care in primul tur…