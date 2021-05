Stiri pe aceeasi tema

- Romanca de pe pozitia 61 WTA continua sezonul exceptional pe zgura! Dupa ce, in aprilie, a triumfat la Istanbul, vineri seara, Sorana Cirstea s-a calificat si in finala turneului de la Strasbourg.

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 61 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la Strasbourg, dupa ce a invins-o pe a opta favorita, poloneza Magda Linette, scor 3-6, 6-4, 6-2.

- Sorana Cîrstea (61 WTA) are parte de o saptamâna excelenta la turneul de la Strasbourg, competiție unde a obținut vineri calificarea în finala dupa ce a trecut de poloneza Magda Linette (48 WTA).Condusa cu set și break (de doua ori în setul secund), Sorana a reușit sa…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, luni seara, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams, cu 6-1, 2-6, 6-1. Cirstea (31 ani, 61 WTA) a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru a obtine prima…