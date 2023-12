Sorana Cîrstea a dat lovitura în 2023 și a întrecut-o pe Simona Halep Sorana Cirstea a avut un an 2023 excelent. Sportiva romanca a avut evoluții bune la mai multe turnee de tenis și a caștigat mulți bani. Sportiva conduce in topul jucatoarelor de tenis din Romania. Sorana Cirstea a avut un an foarte bun in 2023. Sorana Cirstea a reușit sa ajunga in sferturi la Indian Wells, in semifinale la Miami și in sferturi la US Open. O adevarata performanța pentru ea. In plus, a reușit sa se mențina pe locul 26, cu un punctaj de 1.765 de puncte. Sorana Cirstea a devenit in felul acesta cea mai bine clasata jucatoare romanca din clasamentul Women’s Tennis Association (WTA).… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

