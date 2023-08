SORANA A TRECUT DE PRIMUL TUR LA WASHINGTON

Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea s-a impus in primul tur al turneului WTA 500 de la Washington, 6-3, 7-6 (13) in fața Petrei Martic, la capatul unui tie-break care a ținut toata audiența cu sufletul la gura. Primul turneu pentru Sorana Cirstea de la Wimbledon incoace este cel de la Washington, de categorie WTA 500, romanca…

- Sorana Cirstea s-a impus in primul tur al turneului WTA 500 de la Washington, 6-3, 7-6 (13) in fața Petrei Martic, la capatul unui tie-break care a ținut toata audiența cu sufletul la gura Primul turneu pentru Sorana Cirstea de la Wimbledon incoace este cel de la Washington, de categorie WTA 500, romanca…

- Sorana Cirstea va intra maine noapte in turul intai al turneului WTA de la Washinghton, care da startul competițiilor de pe hardul american, premergatoare US Open. Aflata pe poziția 34 in lume, Sorana este in acest moment prima racheta a Romaniei și, cu niște rezultate bune și puțina șansa, ar putea…

- Dupa ce Sorana Cirstea (32 WTA) s-a confruntat cu acuzații de transfobie in timpul turneului de la Wimbledon, sponsorul tehnic a ramas alaturi de sportiva din Romania. Sorana Cirstea (33 de ani) a starnit un val de ura pe rețelele de socializare, dupa ce a postat un mesaj considerat anti-LGBTQI+, iar…

- Dupa ce a starnit un val de controverse in timpul turneului de la Wimbledon, Sorana Cirstea (33 de ani) a avut o apariție care a generat exclusiv cuvinte de lauda. Sorana Cirstea a pierdut in turul trei la Wimbledon, 2-6, 2-6 cu Beatriz Haddad Maia, dar romanca nu a parut afectata de eșecul usturator…

- Sorana Cirstea a reușit o victorie uriașa in aceasta dupa-amiaza in turul secund de la Wimbledon, depașind-o in decisiv pe Jelena Ostapenko, dupa un meci maraton, cu un set secund disputat pe muchie de cuțit. Dupa meci, Sorana a oferit primele reacții pentru Eurosport.ro. Sorana Cirstea, ocupanta a…

- Sorana Cirstea a reușit o victorie uriașa in turul secund de la Wimbledon, depașind-o in decisiv pe Jelena Ostapenko, dupa un meci maraton, cu un set secund disputat pe muchie de cuțit. Sorana Cirstea, ocupanta a locului 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o…

- Vineri a avut loc tragerea la sorți a tablourilor de simplu de la Wimbledon 2023. Romania are patru reprezentante pe iarba de la All England Club: Irina Begu (singura care este cap de serie), Sorana Cirstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian (clasament protejat). Irina Begu (favorita 29) vs Rebecca Marino…