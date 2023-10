Stiri pe aceeasi tema

- Sora uneia dintre tinerele ucise la festivalul din Israel, in urma atacului Hamas, a povestit, in exclusivitate pentru Digi24 , clipele de groaza prin care a trecut intreaga familie pana cand au aflat realitatea crunta despre dispariția fetei.

- In urma evenimentului care a avut loc in aceasta dimineața, atunci cand autoritațile au fost semnalate cu privire la cadavrul unui bebeluș abandonat pe o plaja din Eforie Nord, Barbatul care a gasit trupul neinsuflețit al micuțului a facut marturii șocante.

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost semnalat pe raul Mureș, in zona cartierului aradean Alfa, potrivit Press Alert. „Joi in jurul orei 13:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala care are in dotare o barca de salvare, pentru recuperarea unui cadavru din raul…

- Trupul neinsuflețit al unei femei a fost semnalat astazi in raul Mureș, in zona cartierului aradean Alfa. Este al doilea incident de acest fel in ultimele doua zile. „Astazi, in jurul orei 13:45, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala care are in dotare o barca de…

- Mama copilei de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani, care a fost gasita moarta intr-o casa parasita, dupa ce a disparut fara urma luni seara, a oferit declarații cutremuratoare despre dispariția fetiței sale. Potrivit femeii, ea nu exclude ca fiica ei a fost rapita, transmite realitatea.md .

Familia fetei de 18 ucisa la Mangalia au venit sa ia trupul acesteia. Reamintim ca Alina E., tanara de 18 ani ucisa la Mangalia va fi condusa joi pe ultimul drum in localitatea Buda din judetul Vaslui. Anuntul a fost postat pe Facebook…

- Un muncitor care lucra la construcția stației de tratare a apei de la Salcia, investiție aparținand Companiei de Apa Olt, a murit luni, 24 iulie 2023, in jurul orelor pranzului. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru ca trupul barbatului sa fie coborat la sol.