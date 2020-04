„Sunt foarte mandra de sora mea si ma gandesc la ea mereu cu emotie zilele acestea! Este o romanca ambitioasa si cred ca are adunati vreo 25 de ani de facultate! La baza a facut Facultatea de stomatologie in Romania, dupa care de doua ori Chimia. Este nascuta in 1971, are 49 de ani, si este plecata in Canada din 1999.

Acum sustine congrese peste tot si este cea care se ocupa de toata coordonarea crizei la Montreal! Ea formeaza echipele, se duce in toate spitalele, in 20 de locatii diferite si se ocupa de toate echipele. E realmente in contact cu microbul! Dar ea e pasionata! A creat…