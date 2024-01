Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafata declarat, vineri, ca se stia ca la ISU Prahova sunt anumite probleme, motiv pentru care fostii sefi de la aceasta institutie s-au pensionat in urma cu doi ani, plecand din serviciu „nu cu voia lor”. „Vreau sa subliniez un lucru. Fostul inspector-sef si fostul prim-adjunct s-au pensionat,…

- Cu zece ani in urma, o polițista din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a facut o plangere in legatura cu un fost șef al Poliției din Mizil, care ulterior a fost reținut pentru implicarea sa intr-o rețea de proxenetism cu minore. In acest caz, plangerea polițistei catre Serviciul…

- Matei Ene și mama sa au scapat cu rani ușoare din incendiul de marți dimineața de la Ferma Dacilor de la Tohani. In schimb, tatal sau, fratele geaman și fratele mai mic și-au pierdut viața. A doua zi, tanarul a postat un mesaj cutremurator pe Facebook, in care deplange pierderile suferite.„Tata, ai…

- Polițiștii au audiat mai mulți angajați ai Fermei Dacilor, dar și rude ale persoanelor decedate. La Poliția orașului Mizil a ajuns și Cornel Dinicu, barbatul care spunea ca este patronul locației, deși numele sau nu apare in documentele firmei care administreaza pensiunea din Tohani.

- Șeful Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu a scris miercuri dimineața pe Facebook ca „de la ce am mancat eu acolo și promovarea produselor romanești pana la incendiu numai in mintea unora pot fi facute legaturi”, referindu-se la faptul ca a promovat pe rețeaua…

- Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a publicat un mesaj de promovare a Fermei Dacilor pe 21 octombrie 2023 in care recomanda pensiunea pentru „efortul, calitatea, ambiția și rezultatele” ei. Marți, 26 decembrie, intrebat de Europa Libera despe aceasta promovare și daca știa ca pensiunea funcționa…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Doi adolescenti cu varste de 14, respectiv 16 ani au fost raniti, miercuri dupa-amiaza, dupa ce au fost loviti de un autovehicul pe o strada din municipiul Brasov. Martorii sustin ca cei doi tineri se aflau pe trecerea pentru pietoni. Starea unuia dintre adolescenti este grava, acesta fiind in coma.…