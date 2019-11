Sora lui Nadine s-a sinucis. Prezentatoarea TV a făcut declaraţii cutremurătoare "Era un subiect delicat, acum ințeleg ca a fost o situație de viața care mi-a aparținut tangențial. Am fost martorul vieții ei și i-am internalizat destinul. De aceea nu puteam vorbi pe aceasta tema. Omul care am fost a colapsat atunci. Sistemul mi-a fost copleșit și am cedat. M-am dus imediat la psiholog, pentru ca nu puteam metaboliza acea realitate. Nadine, adevarul despre scandalul sexual cu Claudiu Bleont. "Astfel de oameni pot distruge vieti". Sotia actorului a reactionat dur Terapia m-a ajutat enorm. Sunt recunoscatoare informației pe care am primit-o atunci la nivel intern… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

