Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua il da in judecata pe fostul component al formației ei, Nelu Popa. Artista a reacționat la acuzațiile pe care barbatul i le-a adus, dar vorbeste și despre discuțiile pe care le-a avut cu saxofonistul atunci cand acesta a parasit formația.

- Polițistul criminal Cristian Cioaca este citat intr-un proces deschis chiar de el, la Mangalia, unde susține ca ar fi fost amendat, in urma cu o luna, deși, conform informațiilor obținute de reporterii SPYNEWS, in ziua respectiva nu a avut permisie. A avut, insa, in alte zile.

- In aceasta toamna, pe 25 septembrie, Ion Craciun Jean ar fi implinit 68 de ani. O veste a lovit ca un traznet sportul constantean, dar si pe cel romanesc: Ion Craciun, reputatul antrenor de handbal din Constanta, s a stins din viata, la 67 de ani Tehnicianul a suferit un infarct, la Constanta, si a…

- La doar 24 de ani, tanara din Iași are nici mai mult, nici mai puțin de un milion de urmaritori pe rețelele de socializare. Maria Georgiana a dezvaluit ca a reușit sa caștige și 40.000 de dolari pe luna cu ajutorul OnlyFans, platforma pentru adulți. Acum, insa, tanara și-a oficializat relația.

- Claudia Patrașcanu a facut publica prima imagine alaturi de noul barbat din viața ei. Cantareața traiește din nou o frumoasa poveste de iubire, dar de aceasta data prefera sa fie mult mai discreta cu viața sa. Vedeta a dat de ințeles ca a fost ceruta de soție, iar noi am obținut in exclusivitate și…

- In toamna anului trecut, un nou cuplu monden lua prin surprindere lumea showbiz-ului romnesc. Ea o tanara creatoare de moda, el, cunoscut om de afaceri. La doar cateva luni de relație, Anna Roman declara intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca se simte fericita in adevaratul…

- Dupa o perioada mai grea, soarele a rasarit din nou in viața Claudiei Patrașcanu. Cantareața face declarații emoționante despre iubire, despre fericire și despre faptul ca vrea sa faca din nou pasul cel mare. Artista inca mai crede in dragoste și in recasatorie, dar are in plan sa devina și mama pentru…