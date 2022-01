Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Mureș a prezentat cateva raspunsuri la intrebari generale adresate de mureseni cu privire la colectarea selectiva a deseurilor: Unde vor fi duse deșeurile dupa colectare selectiva? Unde vor fi reciclate? Deșeurile colectate separat sunt gestionate de catre compania contractata care…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca, in perioada urmatoare, echipele de salubrizare vor ridica gratuit brazii de Craciun lasați linga punctele de colectare selectiva a deșeurilor. El a facut un nou apel la responsabilitate și roaga cetațenii sa depoziteze corect deșeurile și sa nu…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat joi, 23 decembrie, in cadrul emisiunii online One2One, ca autoritațile locale din "Orașul Trandafirilor" au demarat procedurile pentru construirea a șapte parcari supraetajate in cartiere și a unei parcari subterane in zona centrala, langa fostul…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Sandor Szabolcs, a anunțat joi, 23 decembrie, demararea colectarii selective a deșeurilor menajere in localitate. "Dragi sangeorzeni, verificați porțile! Am inceput distribuirea sacilor colorați pentru colectarea selectiva a deșeurilor! Cei trei saci…

- Ghimbavul are, deja, 8 ecoinsule și se pregatește de introducerea principiului „platești pentru gunoi in funcție de cat arunci". Este printre primele localitați care a ajuns in aceasta etapa, din județul Brașov. Ecoinsulele sunt amplasate in diferite zone ale orașului, in cartiere de blocuri și fiecare…

- Intalnirea a avut loc astazi, la Palatul Administrativ din Targu Mureș, intre directorul general al combinatului , prefectul Județului Mureș, Mara Toganel, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc și primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan. Conducerea combinatului a prezentat situația…

- În mod și mai îngrijorator, ratele de reciclare stagneaza din 2013, în timp ce rata de incinerare este la nivelul de 4%, iar rata de depozitare a deșeurilor raportata de România Comisiei Europene în 2017 a fost de 70 %, conform raportului EIR din 2019, ceea ce ridica…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș vor dezbate, intr-o ședința viitoare de lucru, oportunitatea organizarii unui concurs de soluții cu tema "Centru de inovare și parcaj subteran in vecinatatea Teatrului Național". Proiectul de hotarare a fost inițiat de primarul Soos Zoltan și se afla in dezbatere…