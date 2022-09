Sony Xperia 5 IV a debutat, cu baterie mai mare, procesor Snapdragon 8 Gen 1 Sony nu a venit la IFA 2022 cu al sau telefon flagship de toamna, preferand sa il anunte in Japonia. E vorba despre un telefon compact aici, Sony Xperia 5 IV, care vine cu o baterie mai mare decat predecesorul si ecran mai luminos. Avem in continuare de-a face cu un telefon foarte compact, dar unul cu aceleasi dimensiuni generale ale predecesorului Xpeeria 5 III. Este cu 1 milimetru mai scurt si mai ingust decat acel model totusi, dar cu 4 grame mai greu. Ecranul OLED este unul de 6.1 inch, cu refreh rate de 120 Hz, iar panoul este acum cu 50% mai luminos. In mod curios, desi nu s-au schimbat… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

