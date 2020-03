Stiri pe aceeasi tema

- Philips lanseaza Fidelio X3, caști performante, stilate, create pentru audiofili. Fidelio X3 este cel mai recent model al popularei serii Fidelio și cea mai recenta versiune a caștilor de tip „open-back” Fidelio, apreciate atat de audiofili, cat și de artiști datorita fidelitații audio. Fidelio X3 va…

- Lenovo a anunțat extinderea portofoliului ThinkPad cu noi produse inovatoare și performante in seriile T, X și L. Dezvoltat pentru a se adresa unei game largi de utilizatori, portofoliul actualizat ThinkPad ofera soluții IT moderne cu caracteristici tehnologice inovatoare pentru a veni in intampinarea…

- In domeniul smartphone-urilor, sezonul 2020 a inceput de mult, iar multitudinea de scurgeri de informații, imagini și video, ne permit sa vedem modele inca nelansate de telefoane mobile inteligente inca din faza de dezvoltare și construcție. Așa cum e cazul OnePlus, unul dintre cei mai cunoscuți și…

- Joi, in data de 20.02.2020, de la ora 09:09 a.m, un autobuz electric va parcurge un traseu atipic prin Cluj-Napoca. In autobuz vor fi prezenți membrii ONG-ului @Society for Responsible Consumption, dar și alți invitați speciali. Ce se va intampla in autobuz? Pe parcursul unui traseu urban, care va dura…

- Motorola sarbatorește astazi 100 de milioane de smartphone-uri moto g vandute in intreaga lume, dar și lansarea pe piața a unui nou dispozitiv, incarcat de inovație și experiențe premium. Motorola prezinta moto g8 power, un smartphone cu o camera conceputa ca sa uimeasca, cu un ecran cu adevarat captivant…

- AOC lanseaza trei noi monitoare entry-level din seria B2. Cele 3 monitoare au dimensiuni de 21.5, 23.8 respectiv 27 inchi și se bucura de un design fara rama pe 3 laturi, de rezoluție Full HD (1080p), profil ultra subțire și spate cu suport pentru montare VESA. Monitoarele ofera unghiuri de vizualizare…

