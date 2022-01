Sonus Records urmarește trending-ul in muzica electronica (house, deep-house, slaphouse, ghouse), dar și genurile trap, balcanic-trap, oriental-trap, urban-reggaeton și lanseaza YouBeat. Sub-labelul care va avea, in curand, conținut pe toate platformele de streaming, are ca scop promovarea tinerilor producatori, dj și artiști din genurile amintite mai sus și patrunderea catre piețele din estul Europei și Eurasia, iar. pana la sfarșitul anului 2022, America de Sud și America de Nord. Primul “release” este un remix dupa piesa ”Moonlight” din 2018 a lui XXXTENTACION și este Urban-Afro Beat, cu elemente…