Sondaj PNL: două treimi dintre români sunt de acord cu comasarea alegerilor. Reducerea de costuri, cât 52 km de autostradă Sondaj PNL: doua treimi dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor. Reducerea de costuri, cat 52 km de autostrada Doua treimi dintre cetațenii cu drept de vot ar prefera comasarea alegerilor, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat de PNL. Liberalii amintesc de costurile rundelor electorale și de contextul unei „oboseli” electorale. Potrivit sondajului, 67% dintre romani și-au exprimat preferința pentru cuplarea unor runde de alegeri. Adica doua treimi dintre cetațenii cu drept de vot […] Citește Sondaj PNL: doua treimi dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor. Reducerea… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua treimi dintre cetațenii cu drept de vot sunt de acord cu organizarea unor alegeri la comun, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat de PNL. Liberalii invoca și costurile rundelor electorale și apariția unei „oboseli” electorale.

- Anul 2024 vine cu patru randuri de alegeri. Liberalii vor susține in Coaliție propunerea comasarii alegerilor de anul viitor. De la Cluj, Emil Boc indemana la echilibru și consens politic majoritar.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, joi, la Ramnicu Sarat despre o eventuala posibilitate de comasare a alegerilor de anul viitor, spunand ca nu crede ca acest lucru reprezinta o prioritate pentru romanul de rand. "Eu am o problema. Astazi este Ziua Internationala a Sportului si mi-as fi dorit…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 aprilie, dupa ședința Biroului Politic Național (BPN) al liberalilor, ca sondajele partidului arata ca cetatenii isi doresc comasarea alegerilor din 2024. „Este o propunere pe care am discutat-o in ședința de astazi și am decis ca la nivelul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, acuza PNL ca „a uitat de democratie” si vrea „sa se agate de putere” cand propune comasarea alegerilor locale si parlamentare. „Penelistii, adica ospatarii PSD, asa cum s-au autonumit in sedinta de miercuri seara, sunt disperati. Au venit cu o propunere ridicola, din…

- In spațiul public deja se vehiculeaza ca, pentru 2024, sa se comaseze alegerile locale, parlamentare și prezidențiale. O alta varianta ar fi doar comasarea alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale. Ce spun liderii partidelor din Brașov veți afla in cele ce urmeaza: Marius Dunca , senator PSD: „O…

- PNL și PSD ar putea asigura majoritatea parlamentara fara ajutorul UDMR, dar Uniunea are un cuvant important de spus in razboiul din coaliție. Poziționarea de o parte sau alta poate inclina balanța in anumite decizii. Printre temele aflate in disputa in coaliție se numara comasarea alegerilor locale…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, nu exclude varianta comasarii alegerilor in 2024, dar da de ințeles ca nu ar fi de acord cu suprapunerea alegerilor locale cu cele parlamentare: „Eu nu funcționez sa incepem sa gandim cu ceva care este in mijloc”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…