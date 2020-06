Sondaj: Peste 80% dintre angajatii romani isi vor petrece vacantele in tara Doar 4 din 10 angajati romani au planuri de concediu pentru acest an, iar peste 80% raman in tara, ingrijorati de pandemie, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.



Potrivit studiului, 25% au declarat ca in lunile de restrictii veniturile familiei au scazut cu pana la 25%, iar 24,5% sustin ca scaderile depasesc chiar si 50%.



"Aproape trei sferturi dintre angajatii romani nu si-au luat anul acesta concediu de odihna, dar 42% dintre ei planuiesc totusi sa faca o cerere in acest sens in perioada urmatoare", arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.

Sursa articol si foto: business24.ro

