Sondaj: Patru din cinci ucraineni refuză orice concesii pentru a semna pacea cu Rusia Majoritatea locuitorilor din regiunile vestice și centrale ale Ucrainei nu susțin semnarea unui tratat de pace cu Rusia, daca acesta prevede concesii teritoriale din partea Ucrainei. Acest lucru este evidențiat de rezultatele unui sondaj realizat de Fundația pentru Inițiative Democratice, citat de agenția ucraineana de știri Ukrainska Novini. In timpul sondajului, respondenților li s-a adresat urmatoarea intrebare: „In contextul ostilitaților, au loc negocieri pentru a pune capat razboiului dintre Rusia și Ucraina. In acest sens, ce masuri ale autoritaților ucrainene ați sprijini personal in schimbul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

