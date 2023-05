Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, stat membru NATO, a vorbit luni, la Varkert Bazar, despre faptul ca NATO „traiește intr-o bula, dar din fericire exista viața in afara acestei bule, iar acolo majoritatea covarșitoare este poziția reprezentata de Ungaria”, relateaza Telex.hu . Potrivit…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil, relateaza Reuters, conform Agerpres.Intr-o conferinta de presa, Lavrov a multumit Braziliei pentru ''intelegerea genezei situatiei…

- Șeful constraspionajului militar ucrainean, generalul Kirilo Budanov, este de parere ca Rusia ar putea ramane in curand fara „resurse militare” pentru a-și atinge obiectivele in Ucraina.

- Joe Biden a respins propunerea Chinei pentru incheierea razboiului sangeros din Ucraina. Ce a spus președintele american despre planul pentru negocierea unui acord de pace intre Rusia și țara vecina. Liderul a refuzat sa discute despre consecințele care ar putea exista in cazul in care armata lui Vladimir…

- La un an de la inceputul razboiului din Ucraina, trei sferturi dintre romani au in continuare teama ca Romania este in pericol sa fie invadata, la randul ei. 12% dintre aceștia spun ca se simt in pericol in țara noastra, potrivit unui sondaj IRES.Pe acest fond de teama, de la inceputul razboiului,…

- Un procent de 61% dintre europeni considera ca Ucraina va castiga in cele din urma razboiul cu Rusia, care a declansat o invazie asupra tarii vecine la 24 februarie 2022, iar 68% vad atacul asupra teritoriului ucrainean drept un atac asupra intregii Europe.