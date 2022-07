Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea contribuabililor, peste 80%, se confrunta cu intarzieri, in general semnificative, in obtinerea rambursarii sumelor de TVA ce li se cuvin, iar un procent similar (82%) nu au solicitat niciodata dobanzi, arata un sondaj EY Romania.

- In condițiile in care marea majoritate (peste 80%) a contribuabililor se confrunta cu intarzieri, in general semnificative, in obținerea rambursarii sumelor de TVA ce li se cuvin, un procent similar (82%) nu au solicitat niciodata dobanzi. Acestea sunt concluziile unui sondaj EY Romania, derulat in…

- Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite Romania și alte 4 state membre in fața Curții de Justiție a UE. Comisia a decis, in 19 mai, sa trimita Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], Romania [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] in fața…

- Ministerul Finanțelor considera prescrise titlurile, chiar daca acestea nu au o data de expirare, afirmand ca legislația s-a schimbat de mai multe ori intre timp. Guvernul Romaniei nu vrea sa plateasca niciun ban francezului care s-a adresat instituțiilor statului cerand 115 milioane de euro in baza…

- Comisia Europeana critica Romania pentru neindeplinierea implementarii unor directive, in cazul celei privind serviciile mass-media audiovizuale statul fiind trimis in judecata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Cehia, Irlanda, Romania, Slovacia si Spania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a transpune Directiva revizuita a serviciilor mass-media audiovizuale ["DSMAV", Directiva (UE) 2018/1808],

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott. Opinia avocatului general…

- Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene pot sa dea in judecata guvernele lor si sa solicite despagubiri financiare, daca nivelul ridicat al poluarii aerului le afecteaza sanatatea, a apreciat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Juliane Kokott, transmite Reuters.…