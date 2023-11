Sondaj INSCOP. PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat de PNL și AUR Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, la comanda News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In cazul intregului esantion, care include toti votantii, indiferent daca merg sau nu sa-si exercite dreptul de vot, dar care si-au declarat optiunea pentru unul dintre partidele incluse in intrebarea privind scrutinul parlamentar, PSD se mentine pe primul loc, cu 29,5 % din optiuni, insa pozitia a doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, la comanda News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%. In cazul…

- Mai bine de jumatate dintre romani sunt de acord cu o reforma administrativ-teritoriala, dar si ca Romania sa se indrepte impotriva Austriei pentru refuzul de a accepta tara in Spatiul Schengen. Datele au fost prezentate intr-un sondaj efectuat la comanda PSD. Sondajul a fost realizat de…

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avand aproximativ un sfert din intentiile de vot, urmat in ordine de Marcel Ciolacu, George Simion, Nicolae Ciuca, Diana Sosoaca, Catalin Drula, Dacian Ciolos,…

- Diferența de sub 1% intre PNL și AUR Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj de opinie national realizat de INSCOP la comanda News.ro spun ca in mod sigur ar merge la vot daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, in timp ce aproape un sfert afirma ca in mod sigur nu ar merge sa votez,…

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP la comanda News.ro declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 31%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este sub 1 procent.…

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP la comanda News.ro. declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 31%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este sub 1 procent.…

- Portalul internațional de știri BNN a publicat o analiza detaliata a ultimului sondaj CURS, intitulata: ”Peisajul politic in schimbare: O privire detaliata asupra alegerilor parlamentare din Romania”. Analiza incepe cu peisajul alegerilor parlamentare și arata ca intr-un sondaj recent realizat…