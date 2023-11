Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui Sondaj de opinie national realizat de INSCOP, la comanda News.ro, declara ca in mod sigur ar merge la vot la alegerile parlamentare, PSD fiind pe primul loc in intentiile de vot, cu 28,7%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este 0,3%, informeaza…

- Jumatate dintre romani spun ca ar merge in mod sigur la vot la alegerile parlamentare. PSD este pe primul loc in intentiile de vot, cu 31%, urmat in ordine de PNL si AUR. Diferenta PNL-AUR este sub 1 procent, arata un sondaj INSCOP la comanda News.ro.

