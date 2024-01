Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa si peste jumatate spun ca in 2024 vor avea un nivel de trai mai prost decat in 2023, arata datele unui sondaj INSCOP realizat la comanda…

- Selly și-a crescut veniturile lunare pe care le caștiga din Youtube, platforma unde incarca constant clipuri video. Daca in urma cu 3 ani, in 2021, facea intre 10.000 și 15.000 de euro, suma a depașit cu mult acum. Selly e cel mai urmarit volgger din Romania, are o mulțime de fani in mediul online,…

- Conform sondajului de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in noiembrie 2023, aproape jumatate dintre romani considera ca regimul comunist a insemnat un lucru bun pentru Romania, respectiv ca in perioada comunista se traia mai bine decat in prezent. Evaluarea regimului communist In…

- PSD ar obtine 30,2% din voturi, PNL – 20,1%, AUR – 19,5%, iar partidul Dianei Sosoaca, S.O.S., ar trece de pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, releva datele celui mai recent sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro . Doua treimi dintre cei…

- Doina Teodoru are 34 de ani și este una dintre cele mai apreciate actrițe de teatru și film. Iubita lui Catalin Scarlatescu a vorbit despre problemele care ii dat de cap in ultima perioada. Ea a spus ca se simte extrem de obosita, motiv pentru care are nevoie de pastile pentru avea un somn liniștit.„Cand…

- Peste 47% dintre romani spun ca asculta muzica populara, iar fata de acum 10 ani, a scazut cu aproximativ 20% numarul celor care asculta pop, iar numarul celor care prefera manele a crescut mai mult decat al celor care asculta muzica clasica, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP Research la…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa in Baia Mare, ca si-a facut cont si pe Tik-Tok, unde are peste 7.000 de urmaritori, pentru a comunica mai usor cu tinerii, indeosebi. ‘Orice om politic trebuie sa comunice cu toate categoriile. Exista o categorie de varsta…