Sondaj IMAS: Peste jumătate dintre români cred că școlile n-ar trebui redeschise nici în septembrie, dacă ritmul de infectare cu noul coronavirus se menține Mai mult de jumatate dintre romani considera ca școlile nu ar trebui redeschise nici in septembrie, daca atunci vom avea același ritm al infectarilor cu coronavirus ca in prezent, indica cel mai recent barometru IMAS, realizat la comanda Europa FM, potrivit Hotnews. Mai exact, 55,% dintre respondenți nu ar vrea sa fie reluate cursurile in unitațile de invațamant in aceste condiții, in vreme ce 39,6% ar fi de acord. Tema se afla in analiza la Ministerul Educației. De asemenea, 30% dintre romani declara ca cea mai mare temere a lor este infectarea cu noul coronavirus, a lor sau a altcuiva din familie.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

