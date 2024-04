Stiri pe aceeasi tema

- Biroul procurorului național al Poloniei a precizat ca barbatul, identificat doar ca Pawel K., este acuzat ca era pregatit sa transmita agenților ruși informații privind securitatea aeroporturilor. Acesta a fost arestat miercuri in Polonia.Barbatul cauta sa intre in contact cu rușii implicați direct…

- Daca te-ai nascut in Romania sau daca ai ales sa traiești aici, nu trebuie sa ai parte de servicii medicale mai proaste decat nemții, italienii sau francezii. Trebuie ca intr-un timp rezonabil sa ai acces la tratamentul care iți poate salva sau imbunatați viața, in țara sau in strainatate. Este misiunea…

- Moldovenii nu iși doresc deschiderea unei misiuni franceze permanente de aparare la Chișinau, mai mult decit atit aceștia cred ca aceasta ar putea duce la implicarea țarii Republicii Moldova intr-un conflict militar. Cel puțin asta arata rezultatele unui sondaj de opinie realizat in rindul cititorilor…

- Peste 80% dintre romani considera ca reducerea mandatului presedintelui la 4 ani este o idee buna, indica datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Procentul celor care cred ca presedintele si premierul ar trebui sa faca parte din aceeasi tabara politica este aproximativ egal cu al celor…

- Fostul lider american Donald Trump va avea acces la rapoarte secrete ale serviciilor secrete americane de informații daca Partidul Republican il va desemna in aceasta vara drept candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie. Despre aceasta a relatat ziarul Politico. {{681715}}Furnizarea candidaților…

- "Comunitatea de romani din Spania este una dintre cele mai mari și mai frumoase comunitați ale noastre din lume. Fie ca lucreaza in construcții, servicii sau ca și-au deschis propria afacere, ne reprezinta țara cu mandrie și, prin ei, Romania a ajuns mai cunoscuta și mai apreciata in Spania. Din acest…

- Spitalul Militar de Urgenta Constanta scoate la concurs un post de medic primar, specialitatea medicina interna, in sectia medicina interna.Conditii specifice:a facultatea de medicina generala cu diploma de licenta;b confirmat medic primar, specialitatea medicina interna prin ordin al Ministerului Sanatatii;c…

- Un sondaj facut public cu trei saptamani inainte de implinirea a doi ani de la declanșarea invaziei din Ucraina arata ca tot mai mulți ruși cred ca declanșarea acestei agresiuni militare a fost o eroare, relateaza The Moscow Times.