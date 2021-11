“Care sunt perspectivele pentru bursele globale pana la final de an si in 2022? Vine sau nu Marea Corectie pe burse? Acestea au fost intrebarile pe care casa de brokeraj XTB Romania, specializata in bursele internationale, le-a adresat, in cadrul unui sondaj, catre 11 analisti, investitori si cunoscatori ai pietelor de capital din Romania. Desi parerile sunt impartite, sunt anticipate scaderi pe bursele internationale intre 10% pana la finalul acestui an si pana la peste 20% in 2022, din cauza cresterii inflatiei, a scumpirii energiei si a problemelor din lantul de aprovizionare. Acestia indeamna…