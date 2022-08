Sondaj de opinie: Cum vi se par noile statii de autobuz instalate in municipiul Constanta?

Stiri pe aceeasi tema

- Primul adapost modular a fost montat in statia de pe bulevardul Tomis din zona Dacia. In urma unui calcul simplu o statie de autobuz, plus costurile de montare si TVA, ajunge la 84 592 de lei. Statiile de autobuz achizitionate de Primaria Constanta in urma cu cateva luni au inceput sa fie monatate in…

- Primaria Constanta e emis un certificat de urbanism pentru compania Dobre amp; Fiii SRL pentru o investitie in municipiul Constanta. Prin CU 1691 din data de 27 iulie 2022, firma mentionata, prin Magdalena Cristina Piuaru doreste reabilitarea si extinderea corpului 17 ndash; sectie panificatie si patisserie…

- 76 dintre respondenti considera ca indiferent ce masura ar adopta in acest moment Primaria Constanta, inclusiv eliminarea taxei de parcare pe timp de noapte, sezonul estival este compromis in acest an Alti 24 dintre cititori sunt de parere ca gratuitatea la parcare pe timp de noapte mai poate salva…

- Bac ADR Litoral SRL prin Baci Iusein a obtinut un certificat de urbanism de la Primaria Constanta pentru edificarea unui imobil in Constanta. Potrivit documenteului emis de Primaria Constanta, este vorba de construirea unui imobil pe strada Spiru Haret nr. 17, bloc ndash; locuinte colective ce va avea…

- Un nou dosar a fost inregistrat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Constanta Reclamant in dosarul nr. 348 36 2022 care are ca obiect un litigiu privind achizitiile publice, potrivit deciziei CNSC nr. 1222 C4 1152 15.06.2022 este societatea SC Step Proiect SRL Parati…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis ca procedura de achizitie pentru cele 125 de refugii din statiile de autobuz trebuie reluata de la 0 de Primaria Constanta.Licitatia a fost lansata in septembrie 2021, Primaria Constanta.Valoarea estimata fara TVA a contractului este de 11.007.687,5…

- Primaria Constanta va plati societatii administrate de Daniela Raileanu si Aurelia Georgescu suma de 319.965, 86 lei fara TVA Suprafata medie a unui adapost antiaerian din municipiul Constanta variaza intre 48 mp si 220 mp Potrivit www.confidas.ro, compania Fadmig SRL a incheiat 194 contracte de achizitii…

- Pe structura de beton din zona Dacia vor fi montate trei ceasuri analogice cu o singura fata.13 ceasuri stradale, 10 bucati de ceasuri analogice cu doua fete pilotate GPS, montate pe stalpi de sustinere inclusiv fundatie si trei bucati ceasuri analogice cu o singura fata pilotate GPS, montate pe structura…