Sondaj de opinie: Cum preferati sa inceapa noul an scolar – online, fizic la scoala sau hibrid? Noul an scolar 2020 2021 va debuta sub semnul intrebarii Cazurile de coronavirus si evolutia lor vor stabili modul in care fiecare scoala isi va primi sau nu elevii in cladire In situatiile grave, elevii vor invata exclusiv onlineFiecare unitate de invatamant se pregateste, chiar in aceste clipe, de deschiderea anului scolar 2020 2021, care alaturi de semestrul al doilea din cel precedent, va fi caracterizat de incertitudine.Cu mai putin de 3 saptamani pana cand ar trebui ca cei mici sa mearga l ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

