SONDAJ CURS - Diana Șoșoacă generează o surpriză uriașă: AUR a egalat PNL/ DOCUMENT Un sondaj CURS de tip Omnibus contureaza un tablou foarte interesant, cu doar cateva luni inainte de alegerile europarlamentare. AUR și PNL sunt la egalitate cu o intenție de vot 19%, in timp ce PSD domina autoritar. CONSULTAȚI AICI INTREG SONDAJUL CURS Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 31%, in timp ce PNL și AUR ar obține 19%. De remarcat ca PSD și PNL ar putea alcatui o majoritate parlamentara la limita, ceea ce ar putea genera instabilitate guvernamentala. O mare surpriza este generata de SOS, partidul Dianei Șoșoaca, care a ajuns la 6% și depașește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis este politicianul cu cea mai mare notorietate in randul romanilor, urmat de Gabriela Firea, iar pe locul al treilea se afla Diana Sosoaca, inaintea lui Mircea Geoana, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, George Simion si Laura Codruta Kovesi, releva datele unui sondaj realizat…

- Presedintele Klaus Iohannis este politicianul cu cea mai mare notorietate in randul romanilor, urmat de Gabriela Firea, iar pe locul al treilea se afla Diana Sosoaca, inaintea lui Mircea Geoana, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, George Simion si Laura Codruta Kovesi, releva datele unui sondaj realizat…

- Liga 4, etapa a 13-a: Limbenii Limba, uriașa surpriza: 4-0 cu Voința Stremț! Un rezultat suprinzator s-a produs in etapa a 13-a a Ligii 4: Limbenii Limba – Voința Stremț 4-0 (2-0), atat datorita victoriei gazdelor, care ocupau ultima poziție a ierarhiei intalnirii, dar mai ales prin proporțiile scorului!!!…

- Pentru o susținatoare vehementa a lui Putin așa cum e Cerva, liderul AUR nici macar nu i-a mai verificat CV-ul și i-a propus protestatarei sa vina in partid pe ce funcție dorește. George Simion a anuntat o alianta cu Diana Sosoaca si partidul SOS – “fara nicio problema”, si a invitat-o “oficial” pe…

- Anunțul lui George Simion privind o posibila impacare și revenire in AUR a Dianei Șoșoaca a venit dupa ce un sondaj de opinie a creditat-o pe senatoarea independenta cu cel puțin 10% din opțiunile de vot ale romanilor. In exclusivitate la Realitatea Plus, Șoșoaca a demontat argumentele lui Simion, acuzandu-l…

- "George Simion trebuie sa plece din politica cu o asemena poziție. Ca lider de partid nu poți sa ai reacția asta, ca n-au fost de la noi, ca este de vina sistemul. Nu ți-a pregatit sistemul nimic, George! Strangi tot felul de haimanale in partid, ca nu pot sa-i numesc membri și haimanalele ori violeaza,…

- Modelul Alice Peneaca a anunțat caștigatorul ultimei amulete din sezonul 12 Chefi la cuțite in ediția 12 de pe 19 septembrie 2023. Jurații au avut parte de o surpriza uriașa. Iata cine a intrat in posesia seifului.

- Un sondaj CURS de tip Omnibus realizat la nivelul Bucureștiului clarifica, din punct de vedere al suporterilor, disputa dintre FCSB și CSA Steaua. De asemenea, sondajul ne arata faptul ca Rapid a depașit Dinamo la numarul de suporteri in București.CONSULTAȚI AICI SONDAJUL CURS Conform sondajului…