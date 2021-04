Stiri pe aceeasi tema

- "Incercarea Rusiei de a-l ucide pe domnul Navalnii creaza un model alarmant de utilizare a armelor chimice de catre Rusia", a spus un oficial american.Conform Mediafax , printre cei vizati se numara Alexander Bortnikov, care conduce FSB (Serviciul Federal de Securitate), principala agentie de informatii…

- Numarul cetatenilor rusi care se asteapta la noi proteste in tara este cel mai mare din 1998, desi disponibilitatea oamenilor de a lua parte la acestea a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul lui 2018, informeaza miercuri centrul de sondare a opiniei publice independent Levada, relateaza…

- Cei 50 de europarlamentari care au semnat scrisoarea adresata președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ii solicita sa-l demita pe Josep Borrell, șeful diplomației europene, dupa vizita din Rusia, daca acesta nu va demisiona de bunavoie, potrivit g4media.ro .Cei noua europarlamentari romani…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, se pregatește pentru o vizita oficiala la Moscova, care se anunța un coșmar pentru liderul de la Bruxelles. La numai o zi de la condamnarea lui Aleksei Navalnii și...

- Pe 19 ianuarie, la doua zile dupa ce a fost arestat pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, Aleksei Navalnii a publicat o ancheta care i-a socat pe compatriotii sai. „Este un stat in cadrul Rusiei, iar in acest stat nu exista decat un tar inamovibil: Putin”, afirma opozantul rus in deschiderea documentarului…

- Politia rusa a procedat la peste 5.000 de arestari si a blocat centrul mai multor orase - inclusiv al Moscovei - in timpul unor noi manifestatii, in weekend, care au cerut eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, iar Uniunea Europeana si Statele Unite si Canada au condamnat o folosire ”disproportionata”…

- Autoritațile ruse au cerut joi platformei video sa ștearga clipurile care indeamna la proteste și au anunțat ca vor sancționa persoanele care cheama lumea in strada la un mare miting ce va avea loc sambata, pentru susținerea liderului opoziției Aleksei Navalnii, scrie publicația The Moscow Times. Mai…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anuntat ca se va intoarce la Moscova pe 17 ianuarie. Principalul adversar al regimului Putin spune ca autoritatile ruse incearca din nou incarcerarea sa, motivand ca si-a incalcat termenii sentintei cu suspendare pe care o efectueaza.