Sondaj - Câți suporteri are, de fapt, FCSB: scădere drastică, în ultimii ani. Echipa din Liga 1 cu zero suporteri Aproape 30% dintre romani spun ca sportul lor preferat este fotbalul, pe urmatoarele locuri aflandu-se handbalul si tenisul, iar 20,5% nu au un sport favorit, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Mai mult de o treime dintre cei chestionati indica FCSB ca fiind echipa preferata, urmata la mare distanta de Dinam și Rapid. In 2013, la precedentul sondaj pe echipe de fotbal, Steaua București era indicata drept echipa favorita de catre 51,8%, in timp ce in 2024 remarcam o scadere la 33,4%, cu mențiunea ca aceasta scadere a bazei de suporteri se remarca la toate echipele. Singura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

