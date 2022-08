​​PSD este in creștere in opțiunile de vot ale romanilor, fiind in iulie pe primul loc cu 37%, cu doua procente mai mult decat luna precedenta, potrivit ultimului sondaj Avangarde, realizat la comanda PSD. Pe locul doi, la mare distanța este PNL, cu 23%, și el in creștere cu trei procente fața de luna iunie. AUR se menține pe al treilea loc in clasament cu 11%, in scadere insa cu un procent fața de masuratoarea anterioara. Luna iulie gasește USR staționar in intenția de vot, cu 9%, la fel și UDMR, cu 5%. Marcel Ciolacu, primul in topul increderii Marcel Ciolacu, liderul PSD, se afla pe primul…