Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai cere președintelui Klaus Iohannis sa ii demita pe premierul Ludovic Orban și pe ministrul Sanatații, Nelu Tataru. "Cel mai important lucru pe are il așteapta toata lumea astazi de la Președinte, dupa evaluarea masurilor de combatere a pandemiei, este…

- Ședința de evaluare a pandemiei, la Palatul Cotroceni Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro De la ora13.00, presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, la care participa premierul Ludovic Orban, ministrul…

- PSD solicita demisia premierului Ludovic Orban și a ministrului Sanatații, Nelu Tataru, atat pentru tragedia de la Piatra Neamț cat și pentru modul in care au gestionat pandemia de Covid-19. Citește și: Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc in inspecție prin spitale. Ce naiba au verificat ei?…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful Departamentului pentru Situatii…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum. Ministrul a precizat ca este…

- Prima transa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarsitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anuntat ministrul Sanatati, Nelu Tataru, la videoconferinta Profit Health Forum. Ministrul a precizat ca este…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata ca alaturi de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cauta solutii pentru a motiva implicarea medicilor de familie in urmarirea starii de sanatate a pacientilor care au forme usoare de COVID-19. "Am discutat cu domnul ministru Tataru. Cautam inclusiv o solutie…

- Premierul Ludovic Orban spune ca pacienții și-au facut stocuri de Euthyrox din cauza pandemiei și ca a discutat cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, sa vorbeasca cu firma sa suplimenteze sau sa introduca pe piața echivalenți.Vezi și: Moda britanica si americana nu prinde la romani „Cantitatea…