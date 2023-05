Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Marius Hațegan: Nu imi fac probleme ca nu voi caștiga Primaria Alba Iulia. La ce se considera mai slab decat Gabriel Pleșa PNL Alba Iulia are un candidat anunțat pentru alegerilor locale din 2024. Este vorba despre Marius Hațegan, nume care era vehiculat de mai multa vreme ca va fi cel care va…

- Fostul primar al municipiului Piatra-Neamt din perioada 2016 - 2020, Dragos Chitic, acuzat de abuz in serviciu, a fost achitat definitiv, miercuri, de judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. In acelasi dosar instrumentat de DNA au fost achitati si Vasile Visan, Marin Bordei, Vasile Zapor,…

- Mai bine de o jumatate de milion de oameni au participat, de la prima ediție și pana in 2022, la AlbaFest® – cel mai important eveniment muzical din Cetatea Alba Carolina. Municipalitatea din Alba Iulia și-a propus sa completeze aceste cifre impresionante cu cel puțin alți 40-50.000 de participanți,…

- Marius Hațegan a anunțat pe pagina sa personala de socializare faptul ca Radu Penciu va candida pentru alegerile din 2024. „Alba are cu ce se mandri! Cu gospodari care lucreaza pentru oameni, in fiecare zi! Cine face administrație in mod eficient, ințelege ca munca pentru cetațeni e mult dincolo de…

Inspectoratul Școlar Județean ( IȘJ ) Arad a emis o informare prin care ofera detalii pe care trebuie sa le ia in considerare parinții in... inscrierea elevilor in invatamantul primar

- Liceele pedagogice și universitațile vor forma profesori pentru invatamant primar. Detalii despre salarizarea cadrelor didactice Liceele pedagogice si universitatile vor forma profesorii pentru invatamant primar, a anunțat ministrul Educației Ligia Deca, luni, in cadrul conferinței de prezentare a proiectele…