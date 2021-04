Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul BestJobs a fost realizat in perioada 15 februarie - 10 martie 2021, pe un esantion de 1.240 de utilizatori de internet. Sub 5% dintre respondenti au declarat ca isi doresc sa lucreze in propria companie, iar 7% sunt indecisi. Pentru opt din zece respondenti, stabilitatea locului de munca…

- Un sondaj recent arata ca trei din 10 anteprenori ar urma sa faca disponibilizari in anul 2021, și asta pentru ca nu iși mai permit costurile pe care le au cu angajații dupa pandemia de coronavirus care a inceput anul trecut. In același timp, șapte din 10 antreprenori vor sa țina salariile angajaților…

- Bursele de merit, bursele de performanța sau bursele sociale, au existat intotdeauna, ca remunerație pentru elevii merituoși. In ultimii ani de bursele de acest gen au beneficiat aproape toți elevii care au avut rezultate excepționale. De la preluarea mandatului de primar, Clotilde Armand a luat cateva…

- ​Peste 64% din totalul angajaților care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun ca și-ar dori sa continue sa lucreze o parte din timp de acasa și dupa ce va trece pandemia de coronavirus. Daca ar putea sa-și aleaga programul, 23% dintre aceștia considera ca lucrul…

- Peste 64% dintre angajatii care au participat la un sondaj efectuat de o platforma de recrutare spun ca si-ar dori sa continue sa lucreze o parte din timp de acasa si dupa ce va trece pandemia de coronavirus.

- Piata securitati cibernetice se va modifica in urmatoarea perioada, in conditiile in care trei din patru companii vor continua sa permita angajatilor sa lucreze de acasa chiar si dupa pandemie, a declarat, joi, Vasile Voicu, senior manager in cybersecurity Telekom, in cadrul unei conferinte de specialitate.…

- Cu tot cu vaccinarea anti-covid, mulți romani ar vrea sa ramana sa lucreze de acasa. Multe cladiri de birouri or sa ramana goale si dupa ce angajatii se vor vaccina. Care o sa fie trendul anului astuia? Probabil sistemul de munca hibrid, in care o parte dintre angajați muncesc de acasa, o parte de la...…

- Pandemia a transformat radical piața muncii. Mulți romani vor sa lucreze in continuare de acasa, chiar daca se vaccineaza, alții vor sa-și schimbe jobul sau chiar meseria Pandemia a schimbat prioritațile pe piața muncii. Mulți oameni vor acum sa lucreze de acasa, chiar daca se vor vaccina anti-Covid.…