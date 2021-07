Sondaj: 60% dintre ruși sunt mulțumiți de activitatea lui Vladimir Putin Mai mult de jumatate dintre ruși (60%) considera ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, muncește mai degraba bine in funcția pe care o ocupa, 25% sunt de parere ca mai degraba rau, iar 15% nu au știut ce sa raspunda, arata rezultatele unui studiu sociologic realizat de Fundația ”Opinia publica” (FOM), relateaza agenția RIA Novosti. Repondenții au fost rugați sa raspunda la intrebarea cum iși indeplinește Putin munca in funcția pe care o ocupa – mai degraba bine sau mai degraba rau: 60% au declarat ca mai degraba bine, 25% au ales varianta a doua, 15% au intampinat dificultați in a formula… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Consiliului Federației, Aleksei Pușkov, l-a comparat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, in timpul summitului ruso-american de la Geneva, cu James Bond, personajul din carțile și filmele despre agentul 007, scrie RIA Novosti. In opinia senatorului, președintele Statelor Unite,…

- CHIȘINAU, 17 iun - Sputnik. Donald Trump a remarcat ca SUA nu au putut opri Nord Stream 2 la summitul de la Geneva, ceea ce, in opinia lui, era important de facut, anunța RIA Novosti. "Nu am primit nimic, am dat scena Rusiei, nu avem nimic", a spus el intr-un interviu acordat Fox News. Potrivit…

- Rusia nu se ocupa de asasinarea opozanților politici, lucru valabil și pentru incidentul de anul trecut cu Aleksei Navalnii, a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului de televiziune NBC, fragmente din care au fost difuzate luni, scrie agenția TASS. ”Nu…

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Rusia le-a propus SUA o soluție pentru depașirea conflictului diplomatic, insa administrația lui Joe Biden a respins-o, a declarat ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu oferit agenției RIA Novosti. Potrivit lui, cele doua țari puteau…

- In timpul discuțiilor dintre președinеle Rusiei cel al Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, care au durat aproximativ patru ore la Moscova, parțile au discutat despre cooperarea bilaterala in economie, precum și despre o serie de probleme sensibile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul…

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. Președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit joi la summit-ul privind schimbarile climatice, care s-a desfașurat online. © RuptlyVideo: Lukașenko a aterizat la Moscova pentru a discuta cu Putin In declarația sa, președintele rus a remarcat necesitatea intensificarii…

- Președintele rus Vladimir Putin, in adresarea sa catre Adunarea Federala, a numit ponderea armelor moderne in triada nucleara a țarii. Declarația șefului statului a fost transmisa de RIA Novosti. "Pina in 2024, ponderea armelor și echipamentelor moderne in armate va fi de aproape 76 la suta, ceea ce…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) iși face partea sa de munca in pregatirea pentru intilnirea președinților Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, a declarat reprezentantul oficial al Departamentului Maria Zaharova la postul de radio "Vesti FM". Aceasta a fost citata de RIA Novosti miercuri,…