Stiri pe aceeasi tema

- 67% dintre managerii chestionati intr-un barometru comandat de Sierra Quadrant, companie din sectorul reorganizarii companiilor, se focuseaza pe restructurarea afacerilor, in timp ce 59% dintre ei au reclamat scaderea business-ului cu peste 50 de procente, potrivit news.ro.”Oamenii de afaceri…

- Barometru: Peste doua treimi dintre managerii romani au in plan restructurarea afacerilor, in contextul pandemiei. Majoriatatea spune ca le-a scazut business-ul cu 50% Peste doua treimi (67%) dintre managerii romani au in plan restructurarea afacerilor, in contextul accentuarii problemelor financiare…

- Pandemia de coronavirus a lasat fabrica de sticla de la Avrig (judetul Sibiu) fara comenzi, ceea ce a dus la oprirea cuptorului, la inchiderea societatii si disponibilizarea celor peste 100 de angajati. Fabrica din Avrig producea obiecte unice de menaj, cum ar fi pahare, cani, vaze, boluri, farfurii,…

- Compania Mazars a lansat un studiu de piața pentru a identifica eforturile mediului de afaceri din Romania in a gestiona perioada critica actuala, iar raspunsurile primite in cadrul acestuia pot ajuta persoanele de la conducere in realizarea primilor pași catre redresare, arata Mazars, intr-un comunicat:…

- CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. Pandemia de coronavirus și criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. Declarațiile aparțin directorul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acesta a mai declarat ca pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale,…

- Criza actuala generata de pandemia Covid-19 a clarificat pentru toata lumea, daca mai avea cineva dubii, necesitatea unei poziții macroeconomice sustenabile, conturata prin politici contra-ciclice și consolidata de existența unor rezerve care sa ofere autoritaților resursele și spațiul necesar pentru…

- Pandemia de COVID-19 a generat o avalanșa de teorii ale consiprației despre noul coronavirus, pe care mulți s-au aratat dispuși sa le creada. Experții ne spun cine sunt oamenii care imbrațișeaza astfel de ipoteze. Informațiile despre pandemia de COVID-19 se propaga rapid prin intermediul tehnologiei,…

- Sociologul Lilian Negura explica de ce negarea virusului COVID-19 prinde mai ales in țari precum Romania, “unde exista multa lume nedreptațita, umilita de instituții sau de reprezentanții acestora, de inegalitațile pe care le suporta”.Odata cu criza COVID-19 au explodat și noi valuri de teorii ale conspirației.…