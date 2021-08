Somajul tehnic suportat din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii iunie 2021, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud erau inregistrati 4224 someri (din care 2120 femei), rata somajului fiind de 3,22 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,28 %, in aceasta luna acest indicator a…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare informeaza absolvenții de invațamant din promoția 2021 ca sunt așteptați sa se inregistreze in evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de agenția noastra in scopul integrarii acestora pe piața forței…

- De la confirmarea pandemiei, circa zece mii de firme prahovene au formulat cereri ca sa primeasca ajutor de la stat. Dupa mai bine de un an de la confirmarea pandemiei, in Romania continua sa se adopte o serie de masuri specifice starii de alerta inca menținuta. Pe de o parte au devenit…

- De la confirmarea pandemiei, circa zece mii de firme prahovene au formulat cereri ca sa primeasca ajutor de la stat N. Dumitrescu Dupa mai bine de un an de la confirmarea pandemiei, in Romania continua sa se adopte o serie de masuri specifice starii de alerta inca menținuta. Pe de o parte au devenit…

- Patronii care aleg sa angajeze elevi si studenti, pe perioada vacantei de vara a acestora, pot fi sprijiniti financiar de stat. Este vorba de un stimulent financiar lunar pentru fiecare nou contract incheiat. Asta numai daca angajatorul semneaza o conventie cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei…

- La sfarsitul lunii mai 2021, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud erau inregistrati 4307 someri (din care 2192 femei), rata somajului fiind de 3,28 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,32 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- Lista locurilor de munca, declarate vacante in aceasta perioada si date publicitatii de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vrancea, cuprinde 123 oferte in Vrancea și 143 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: operator…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița informeza persoanele interesate, ca astazi sunt inregistrate in baza de date 291 Post-ul AJOFM Dambovița: 291 de locuri de munca disponibile in prezent apare prima data in Gazeta Dambovitei .