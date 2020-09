Şomajul scade sub 10% în Statele Unite ale Americii

Rata șomajului a scazut la 8,4% in august de la 10,2% in iulie, coborand sub bariera simbolica de 10% pentru prima data de la inceputul pandemiei. Acesta este penultimul raport de angajare inainte de alegerile din noiembrie.

"Cifre super! 1,37 milioane de locuri de munca create in august. Rata șomajului scade la 8,4% (Uau, mult mai bine decat era de așteptat!). Am revenit sub 10% mult mai rapid decat era de așteptat", a reacționat președintele republican pe Twitter.

„Este o zi grozava pentru America", a adaugat vicepreședintele Mike Pence la canalul CNBC, asigurand ca „intoarcerea…