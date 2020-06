Stiri pe aceeasi tema

- Cei 70 de români reveniți din Germania au sosit în țara duminica, prin vama Nadlac. Ei reclama ca au fost înghesuiți, cu tot cu bagaje, într-un autocar și ca nu s-a ținut cont de nicio masura de protecție pe durata calatoriei, potrivit observatornews.ro. ”N-are…

- Pandemia pune la grea incercare capacitatea de adaptare a antreprenorilor. Multi au realizat ca au in fata doar doua variante: lacatul pe usa sau reprofilarea. Insa, creativitatea a castigat lupta cu aceasta criza și chiar un plus financiar dar si uman.

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 180.000 de persoane in lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in Chian, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale. In total, 180.289 de decese au fost inregistrate in lume pentru 2.596.383 de…

- Bruno Labbadia a fost numit pe 9 aprilie la Hertha, dar o data ajuns la Berlin, in urma cu 10 zile, s-a trezit „singur acasa”. Hotelul unde locuiește e aproape pustiu, iar la baza de pregatire e liniște totala. Jucatorii sunt in carantina. Fara job din iunie anul trecut, cand s-a desparțit de VfL Wolfsburg,…

- Colectivele de cercetare din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara (UPT) au realizat prototipul unui dispozitiv de sterilizare a aerului expirat de pacienti, cu care ar putea fi dotate sectiile de terapie intensiva si care ar fi deosebit de util in special in lupta cu coronavirusul SARS-CoV-2,…

- Antreprenorii romani vor sa isi creasca capacitatea de productie, sunt pozitivi si stiu ca vor invinge criza provocata de COVID 19. Ioan Filip, presedintele si actionarul grupului Taparo, a declarant ca este convins ca antreprenorii romani vor gasi oportunitati, ca sa poata reinvia economia, anunța…

- Pandemia este prilej de imbogatire pentru cei lipsiti de scrupule. In conditiile in care echipamentele de protectie si produsele sanitare sunt la mare cautare unii producatori profita si scot la vanzare produse contrafacute.

- Pandemia de coronavirus a creat isterie la nivel mondial. Teama de a nu se infecta cu virusul ucigaș ii face pe mulți sa aiba un comportament cel puțin inconștient. Se pare ca unii cred mai mult in rugaciuni decat in regulile impuse de autoritați. Este cazul unor localnici din Fantanele, județul Dambovița,…