Soluţii smart de economisire pentru copilul tău. Învață să-i construiești fundația unui viitor fără griji Cand vine vorba despre bani, in acest context international totalmente atipic, te gandesti la economii. Cum sa mai faci economii din putinul pe care il ai si, mai mult, cum sa pui bani deoparte pentru viitorul copilului tau, pentru acel "viitor fara griji", sigur financiar.



In zilele noastre, bancile pun la dispozitie tuturor clientilor, de cativa ani, depozite avantajoase pentru cei mici. Daca la inceput apelau la ele doar oamenii cu "dare de mana", intre timp lucrurile s-au imbunatatit si s-a realizat o selectie naturala a acestor institutii financiare, iar acum nu se mai pune problema… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

