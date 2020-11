Soluții și strategii de investiții în actualul context economic, la dezbaterea Pulsul Pieței Financiare Pandemia de coronavirus a dat peste cap nu doar Romania, ci un intreg mapamond. Oameni de afaceri, prim-miniștrii, economiști incearca sa gaseasca soluții pentru redresare economica și pentru a ajuta companiile, industriile sau micile afaceri afectate de actuala criza de sanatate. Ministrul Economiei anunța o noua schema de ajutor de stat pentru HoReCa In acest context reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei, ai fondurilor de investiții și analiști vor discuta despre ce se intampla cu economia, evenimentele recente și impactul asupra pieței, strategii de investiții, precum și perspectiva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

