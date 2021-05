Planificarea unei vacante devine o misiune tot mai grea, in condițiile in care regulile de calatorie se schimba des din cauza pandemiei. Multi romani prefera sa isi petreaca zilele de concediu in tara, pentru a nu trece prin foarte multe formalitati. Pe de alta parte, agențiile de turism cer schimbarea criteriilor pentru așa numita lista galbena, unde sunt țarile din care, la intoarcere, romanii trebuie sa stea in carantina, daca nu sunt vaccinați.