- Comisia Europeana studiaza deja diferite optiuni pentru a activa fondul de redresare post-pandemie fara Polonia si Ungaria, daca aceste tari nu-si ridica in zilele urmatoare veto-ul asupra acestui plan pe care l-au blocat - impreuna cu bugetul plurianual al UE - pentru a se opune conditionarii accesarii…

- Premierul Ludovic Orban spera sa reformeze sistemul medical cu fonduri de la Uniunea Europeana si cere, intr-un interviu acordat Financial Times, aprobarea rapida a bugetului comunitar si a Fondului de relansare, considerand „corect” mecanismul statului de drept, contestat de Ungaria si Polonia. Ludovic…

- Uniunea Europeana risca sa ramana fara buget in 2021. Ungaria și Polonia au blocat prin veto procedura de adoptare a cadrului financiar multianual și a pachetului de reconstrucție economica post-COVID.

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a declarat increzator, vineri, ca Ungaria si Polonia vor ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru aprobarea bugetului multianual si a Fondului de relansare economica. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului…

- Uniunea Europeana analizeaza "solutii practice" pentru a rezolva conflictul sau cu mai multe state-membre din est, care blocheaza planul de relansare european, insa va avansa fara ele in cazul in care nu va exista o solutie, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, s-a declarat marti 'convins' ca va fi gasita rapid o solutie pentru deblocarea bugetului UE si a planului de relansare european, in pofida vetoului exprimat in ajun de Ungaria si Polonia, transmite AFP. 'In orele si zilele urmatoare, ne vom aseza…

- Conform noului sondaj Eurobarometru standard publicat vineri, Romania se afla in topul statelor membre, dupa Irlanda (71%), dar la egalitate cu Ungaria si Polonia, in ceea ce priveste procentul respondentilor multumiti de masurile luate de institutiile Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei…