Soluții pentru cei cu credite la bănci. Sfaturi de la expert Soluții pentru cei cu credite la banci in aceasta perioada „neagra” exista. Economistul Adrian Negrescu a declarat ca ratele la banci vor continua sa creasca și „abia din 2025 e probabil sa revenim pe o dobanda de 3-4%”. Acesta a mai afirmat ca vom fi mai protejați de crize doar daca vom intra in Zona Euro. Negrescu a venit și cu posibile soluții pentru cei care nu-și mai permit ratele la banca. „ROBOR e deja la 8 și ceva la suta, dar gandiți-va ca, pe langa indicele acesta, mai trebuie sa pui și marja bancii, care e intre 2 și 4%, in fucție de fiecare, deci dobanda reala platita de oameni e undeva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

