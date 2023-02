Soluţii naturale pentru pielea uscată Uleiul de masline Antioxidanții și acizii grași esențiali din uleiul de masline fac din acesta un remediu bun daca ai mainile uscate. Maseaza mainile cu ulei de masline caldut, intre 5 si 10 minute, de 2 ori pe zi, pana cand acesta patrunde in piele. Nu numai ca mainile devin moi si netede, dar ingredientul este si un excelent remediu antiimbatranire. Mierea Atat pentru pielea de pe fata, cat si pentru ten, mierea de albine este un remediu excelent. Este un bun remediu hidratant, antioxidant si antimicrobian, ajutandu-te sa ai pielea moale si fina. O aplici pe ten sau pe maini și o lasi aproximativ… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Multe gospodine vor sa faca economie in aceasta perioada greu incercata din punct de vedere financiar, așa ca se folosesc de mai multe ori uleiul pentru a nu achiziționa acest produs atat de des. Din pacate, uleiul de floarea soarelui și uleiul de masline au ajuns sa aiba prețuri uriașe la rafturile…

- Se prepara rapid și e super delicioasa, mai ales ca ofera beneficii organismului, fiind responsabila pentru prevenirea unor afecțiuni.Așadar, ca sa gatești supa crema de usturoi ai nevoie de urmatoarele ingrediente:– șase pahare de supa de pui– o lingurița de cimbru proaspat, bine tocat– doua lingurițe…

- Asadar, ca sa gatesti supa crema de usturoi ai nevoie de urmatoarele ingrediente:– sase pahare de supa de pui– o lingurita de cimbru proaspat, bine tocat– doua lingurite de ulei de masline– 50 de catei de usturoi curatati– o cana de smantana– o legatura de ierburi proaspete precum patrunjel, cimbru,…

- Asadar, ca sa gatesti supa crema de usturoi ai nevoie de urmatoarele ingrediente:– sase pahare de supa de pui– o lingurita de cimbru proaspat, bine tocat– doua lingurite de ulei de masline– 50 de catei de usturoi curatati– o cana de smantana– o legatura de ierburi proaspete precum patrunjel, cimbru,…

- Este unul dintre cele mai banale trucuri, dar care face minuni pentru pielea ta. Ai nevoie de doar doua ingrediente pe care le gasesti usor. Efectele miraculoase se observa cu ochiul liber, dupa primele cinci aplicari de acest fel. Incearca si tu si cu siguranta nu vei regreta!Ce se intampla daca amesteci…

- Cunoscutul cercetator si neurolog David Servan-Schreiber, dupa ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral si a gasit metode de vindecare a scris o carte senzationala, numita „Anticancer” in care vorbeste despre lupta lui cu cancerul. Printre recomandarile facute in cartea sa, una dintre ele se refera…

- Brioșele picante se prepara ușor, ingredientele se gasesc in orice supermarket. In 30-45 de minute sunt gata de pus pe masa.Brioșele picante sunt un excelent aperitiv și pot fi servite dimineața sau ca gustare la serviciu sau in calatorii, drumeții. Brioșe picante. Ingrediente 200 g faina150 g branza…

- Pentru obținerea supei vindecatoare aveți nevoie de urmatoarele ingrediente: 50 de caței de usturoi, curațați și decojiți, 2 linguri cu ulei de masline, 2 linguri cu unt, 2 cepe roșii mari, taiate in cuburi, 1 lingura cu cimbru verde, 6 cani cu supa de pui, ierburi proaspete sau uscate pentru gust,…