Soluții extreme pentru perioada de iarnă: Controale la frontieră pentru ca turiștii să fie împiedicați să plece la schi în străinătate Mai multe state europene au luat decizia sa inchida stațiunile de schi pe perioada iernii chiar daca aceasta decizie presupune pierderi mari pentru economiile acestor țari. Printre aceste state se numara Franța, Germania și Italia. Stațiunile de schi din aceste țari vor fi inchise pe peioada sezonului. In Elveția in schimb stațiunile de schi vor fi deschise. Astfel, mulți dintre pasionații sporturilor de iarna vor opta sa plece din țara pentru a-și petrece concediul din sezonul rece. In acest fel deciziile luate de Franța, Germania și Italia privind inchiderea stațiunilor de schi devin practic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

