Solutie pentru relaxare si detasare - DELTA VITALITY RETREAT DELTA VITALITY RETREAT EDITIA 3 Perioada 07 08 OCTOMBRIE 2022De ce sa alegi sa mergi in Retreat Este timpul dedicat doar tie, te rupi complet de viata de zi cu zi, tehnologie, iti RASFETI CORPUL, MINTEA amp; SUFLETUL.In materie de rasfat, programul cuprinde: clase speciale de YOGA amp; PILATES in aer liber, foc de tabara, ateliere optionale secrete , MASAJ THAILANDEZ.In plus, locatia este superba, la 2 pasi de casa, Delta canta la geam, mancare cu specific pescaresc incredibila, 3 instructori dr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

