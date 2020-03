Stiri pe aceeasi tema

- Alanna Shaikh, expert in sanatate publica globala, a explicat in cadrul unei conferințe TEDx cum va fi modelata lumea noastra in urma acestei pandemii și ce ar trebui sa facem, cu toții, ca sa fim mai bine pregatiți pentru crizele viitoare. In opinia sa, sunt utile temporar carantina și restricția calatoriilor,…

- Judecatoria Medgidia a respins azi cererea procurorilor de arestare preventiva a lui Albu Ioan, fostul prefect al judetului Constanta. Instanta a decis plasarea inculpatului in stare de arest la domiciliu, pentru 30 de zile. Decizia de astazi poate fi contestata la Tribunalul Constanta. Fostul prefect…

- Gala premiilor acordate de Academia Americana de Film, distincții cunoscute sub numele de Oscar, nu va avea o gazda nici în acest an, fiind al doilea an la rând când organizatorii prefera aceasta formula mizând pe momentele oferite de diferitele vedete invitate sa înmâneze…

- Mii de soferi stau zilnic blocati pe centura Capitalei, in timp ce proiectul unei centuri feroviare sta blocat de aproape un deceniu in sertare. Drumul cu trenul spre serviciu, o normalitate in alte tari europene, ar putea fi soluția pentru a le salva șoferilor si timp si bani.

- Donald Trump si-a dezvaluit marti planul de pace in Orientul Mijlociu ”cel mai detaliat” prezentat vreodata, un document de 80 de pagini laudat de presedintele american, care evoca o solutie ”realista cu doua state”, relateaza AFP si Reuters potrivit news.ro.”Viziunea mea prezinta o ocazie…

- In loc de autostrada, drum forestier. Soluția propusa de ministrul Transporturilor pentru aglomerația de pe Valea Prahovei Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Parlament, dupa ședința CEX, ca social-democrații au decis sa organizeze o sesiune extraordinara a Camerei Deputaților pentru eliminarea pensiilor speciale. Cu banii economisiți, spune PSD, se pot dubla alocațiile copiilor.„Azi am hotarat…

- Comerțul online se dezvolta continuu și aduce dupa sine noi provocari. In multe cazuri, comercianții online se lovesc de constrangerile soft-urilor invechite, iar platforma FamShop a pregatit o soluție complexa bazata pe tehnologia RPA, Robotic Process Automation. Soluția RPA devine o varianta cu mici…