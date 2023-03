Soluția ministrului Finanțelor pentru reducerea valorii polițelor RCA Majorarea considerabila a valorii polițelor RCA, de asigurare obligatorie a mașinilor, nu pare a avea o soluție pe termen scurt. Ministerul Finanțelor avanseaza una ce pare a fi insa mai degraba teoretica și fara impact imediat. In opinia lui Adrian Caciu, ar fi nevoie de mai multe companii de asigurari pe aceasta piata iar competitia dintre ele ar genera o reducere a preturilor. „Trebuie, din punctul meu de vedere, ca piata de asigurari sa se diversifice. Daca avem preturi crescute pe o piata este pentru ca sunt prea putini jucatori si nu face bine clientului, sau consumatorului. Eu insist sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

