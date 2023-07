Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul ororilor de la azilele din Ilfov se extinde. Jurnalistii de la Centrul de Investigatii Media sustin ca in spatele acestor centre se afla o increngatura intre cei acuzati de abuzuri si autoritati ale statului care ar fi inchis ochii la nereguli.

- Georgiana Pascu, reprezentanta organizației Centrul de Resurse Juridice, cea care sesizat inca de anul trecut problemele din centrele de batrani din Voluntari, anchetate acum de DIICOT, a povestit intr-un interviu pentru HotNews.ro cum s-au comportat autoritațile statului fața de situația oamenilor…

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a efectuat, in perioada martie-mai 2023, controale tematice la 578 de centre rezidentiale destinate persoanelor varstnice, transmite Ministerul Muncii intr-un comunicat de presa emis joi in contextul anchetei DIICOT privind abuzurile de la unele centre…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 5 iulie, ca a dispus verificari dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane in trei azile din Voluntari.„Am discutat deja cu doi ministri, cred ca se impune un control al statului roman la toate caminele de batrani. Sa vedem daca este un caz…

- 24 de persoane au fost reținute pentru cate 24 de ore, iar alte doua persoane au fost plasate sub control judiciar, in urma perchezițiilor la caminele pentru varstnici de langa București, unde persoanele varstnice erau ținute in condiții inumane și abuzate, a anunțat DIICOT, miercuri, 5 iulie. Suspecții…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Mai multe centre de batrani din Voluntari sunt vizate de percheziții, azi, 4 iulie, a anunțat Poliția Romana și DIICOT, intr-un comunicat in care precizeaza ca 26 de suspecți urmeaza sa fie aduși la audieri. Situația din aceste centre de batrani a fost dezvaluita, incepand din luna februarie, de publicațiile…

- O ancheta jurnalistica realizata de Centrul de Investigații Media (CIM) și Buletin de București scotea la iveala detalii terifiante de la „Centrul Rezidențial de Ingrijire și Asistența pentru Persoane Dependente - Casa Cora”, situat in localitatea Voluntari, județul Ilfov. Batranii care erau aduși aici…