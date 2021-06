Solstitiul de vara 21 iunie 2021. Ce este solstitiul de vara Ce se intampla la solstitiu

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca discutia cu omologul sau american, Joe Biden, la Geneva, a fost "foarte constructiva", anuntand ca ambasadorii rus si american vor reveni la posturi. Intrebat despre situatia drepturilor omului in Rusia, Vladimir Putin a afirmat…

- Interlopul Gore, pe numele sau real Marius David, este unul dintre antivacciniști. El a fost condamnat in trecut pentru numeroase acte de violența, iar acum este vlogger, pe Youtube. Intr-o filmare recenta vorbește despre noul pașaport Covid. „Are un cod de bare, de fapt un cod qr,…

- Spațiul este plin de asteroizi de toate dimensiunile și deși se estimeaza ca riscul ca unul dintre ei sa loveasca Pamantul in viitorul apropiat este aproape inexistent, NASA nu vrea sa riște. A imaginat un scenariu in care Pamantul ar fi lovit de un astfel de corp ceresc.

- BUCUREȘTI, 14 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Astazi, 14 mai 2021, se implinesc patruzeci de ani de cand tanarul cosmonaut roman Dumitru Prunariu efectua primul zbor in spațiul cosmic. Intre 14 și 22 mai 1981, in cadrul Programului Spațial Interkosmos s-a desfașurat Misiunea Soyuz-40, la…

- La prima editie online a Zilelor Filmului Romanesc in Suedia, regizorul Cristi Puiu a declarat ca, daca faci ceva pentru altii, atunci trebuie sa fii discret, sa dai dovada de omenie si sa nu astepti „un premiu, o statuie, o recompensa”. Dezbaterea, organizata de ICR Stockholm, la care a fost invitat…

- Acest curs a insemnat raspunsul la multe intrebari in legatura cu mine. De ce reactionez cateodata așa cum o fac, ce pot face pentru a realiza schimbarile pe care mi le doresc. Cum pot schimba interpretarea facuta de mintea mea a ceea ce mi se intampla, in funcție de ceea ce am mai mult nevoie. Am ințeles…

- Propunerea Comisiei Europene privind introducerea certificatului digital verde nu este inca adoptata in varianta finala la nivelul Uniunii Europene. Urmeaza sa aiba loc negocieri cu Parlamentul European și Consiliul UE, dar pot fi enunțate deja mai multe necunoscute legate de noul document necesar pentru…

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a vorbit, duminica, pe B1 TV despre momentul in care Bucureștiul va trece de pragul critic al ratei de infectare cu COVID-19 de 7,5 la 1000 de locuitori, dupa care restricțiile se inaspresc. Intrebat cat de repede vom trece la restricții mai dure, in momentul…